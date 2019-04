"Me golpearon y sentí un terrible dolor en el trasero", el estremecedor relato del joven violado con una porra por un policía en Francia

El presidente de Francia, François Hollande, ha visitado al joven que denunció una agresión por parte de cuatro policías. A través de la cuenta oficial de Twitter, el Elíseo ha informado de la visita del presidente al joven, identificado como Théo, que la semana pasada fue agredido durante un registro.

"Théo ha reaccionado con dignidad y responsabilidad. Hace falta confiar en la Justicia. Llegará hasta el final", ha señalado el mandatario a través de la citada red social. Mientras, han estallado nuevos enfrentamientos en la comuna de Aulnay-sous-Bois, ubicada en Isla de Francia, donde tuvo lugar la agresión.

El joven había denunciado previamente que mientras estaba detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.