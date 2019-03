El Gobierno se niega a subvencionar el fármaco que cura la hepatitis C

SE CALCULA QUE UNAS 8.000 PERSONAS NECESITAN EL FÁRMACO

Profundamente decepcionados los enfermos de hepatitis tras la reunión que mantuvieron con la comisión de Sanidad del Congreso. Dicen que el Gobierno no ha asumido ningún tipo de compromiso para garantizarles la subvención del fármaco que consigue curar la hepatitis C. No tienen tiempo, no pueden esperar, porque mientras ellos se lo piensan, los enfermos mueren.