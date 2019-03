El Gobierno lleva denegadas casi 1.000 solicitudes de asilo desde que estalló la guerra en Siria

NO TIENEN NIGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN MIENTRAS SE TRAMITA SU ASILO

El Gobierno de Rajoy tiende la mano a los refugiados sirios, pero lleva años dificultando su asilo. Desde que estalló la guerra en 2011, ha denegado cerca de 1.000 solicitudes. Con sólo cuatro centros de atención a los refugiados en toda España, están dando cita a cinco meses vista para tramitar los status de refugiados. Mientras no tienen ninguna acreditación para probar que no son ciudadanos ilegales. Cientos de iniciativas ciudadanas para ayudar a estas personas están también paralizadas hasta que no les concedan el asilo.