Leon XIV lamenta que la iglesia "cerrase la puerta" a las víctimas de abusos sexuales: "Hizo que el dolor fuese más fuerte"

¿Qué ha dicho? Ante cardenales de todo el mundo, el Sumo Pontífice ha hecho especial hincapié en la escucha ante estos casos, en un problema que "aún hoy es realmente una herida en la vida de la iglesia de muchos lugares".

El papa León XIV lamentó que la Iglesia haya "cerrado la puerta" a las víctimas de abusos sexuales, intensificando su dolor al no ser acogidas ni escuchadas. Durante un consistorio con cardenales, destacó que el abuso deja una herida profunda y que el escándalo en la Iglesia surge por no acompañar a las víctimas. Aunque el tema no fue central en el encuentro, subrayó la importancia de la escucha y propuso mejorar la formación en este ámbito. Además, sugirió realizar cumbres anuales con cardenales, con la próxima programada para julio de 2026, para reflexionar y trabajar en unidad.

El papa León XIV ha lamentado, durante el consistorio con cardenales de todo el mundo, que la iglesia "cerrase la puerta" a las víctimas de abusos sexuales. A su juicio, esto es algo que hizo que su dolor "fuese más fuerte".

Así se ha expresado el sumo pontífice al respecto, tal como informa la Santa Sede: "El abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida. Muchas veces el escándalo en la iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas. Tampoco se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores".

"Muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido ni acogidas ni escuchadas", ha insistido el papa León XIV, que convocó a los purpurados a un consistorio extraordinario de dos días para contar con su apoyo en la toma de decisiones del gobierno de la iglesia católica.

El tema de los abusos, como cuenta el papa, "no fue un tema específico de diálogo en el encuentro": "Quiero mencionar un problema que aún hoy es realmente una herida en la vida de la iglesia de muchos lugares".

"La escucha es profundamente importante. No podemos cerrar los ojos ni los corazones", ha expuesto el pontífice, que ha recordado el testimonio de una víctima que le explicó que lo más doloroso fue que ningún obispo quisiera escucharla.

En su discurso, el papa abordó el tema de la formación: "Han hablado de su importancia. En la formación para la escucha. En una para una espiritualidad de la escucha. En particular, como señalaron, en los seminarios, ¡pero también para los obispos!"

El papa, además, ha propuesto la celebración de una cumbre al año de este tipo con los cardenales para seguir cooperando. La próxima, en julio de 2026: "Quiero sugerir que realicemos una segunda edición de dos días. Luego, en el futuro, continuar con los encuentros. Quizá de más días, de tres o cuatro".

El primer día, ha explicado, sería de reflexión, oración y encuentro. El resto, para el trabajo. De momento, en estos dos días León XIV ha logrado congregar en el Vaticano a 170 de los 245 miembros del actual Colegio Cardenalicio, a los que reclamó en varias ocasiones esforzarse por la unidad.

