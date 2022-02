Enfermedad. Recuperación. Amor. Hastío social. Reconciliación. Estos son los ingredientes del último trabajo del grupo de indie rock Izal: 'Hogar'. En su quinto disco de estudio, editado de forma independiente bajo el sello Hook Ediciones Musicales y distribuido por Altafonte, el grupo se ha fijado como objetivo lanzar un mensaje a sus seguidores: no hay que tenerle miedo a la vida.

Así lo confesó el cantante de la banda de indie español a Efe. "Este disco va de caerse y levantarse, de no tener miedo de volver a la vida, porque mucha suerte tienes que tener para no estar constantemente cayéndote y levantándote. Es un canto a eso, a no tener tampoco miedo al amor". Con este nuevo trabajo, 'Hogar', el grupo ha viajado para ilustrar paisajes diferentes, desde la sierra Tramontana en Mallorca, las calles de Madrid y hasta el temporal londinense. Así, sus videoclips recogen diez historias cotidianas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción.

Con un sonido diferente al de sus otros discos, Izal busca huir del sonido español y apuesta por una fórmula más sucia y envolvente, según confesaron a Efe. El origen de este trabajo se remonta a 2018, durante un viaje del cantante al País Vasco para ver a su familia. También tiene parte de culpa la pandemia, pues fue cuando rescató el tema que compuso entonces: Meiuquer". En él plasma una de las peores etapa de su carrera musical, cuando se vio envuelto en una polémica en redes sociales. Es un tema muy importante para el compositor de indie español que le hizo recuperar las ganas de componer, según confesó en una entrevista en Esquire. "Fue una vomitona, una especie de 'tío, ponte las pilas, levántate, acuérdate de quién te ha hecho levantarte y dale las gracias. Mi deseo es que, igual que esta canción me hizo levantarme a mí, ojalá aporte algo de luz, de esperanza y de emoción a quien la escuche en estos días todavía difíciles."

'Hogar' también recoge el parón creativo de la banda a través de "Fotografías": "En un autobús al norte / anoté todos mis miedos / después de pasar más de tres años / sin soltar un solo verso". De hecho, en la entrevista a efe, el arista reconoció que, tras el cuarto disco, necesitaba un descanso a la vez que el cuerpo le pedía componer. Y eso fue lo hizo, ahora el grupo volverá a los escenarios después de que la pandemia se impidiera despedir a lo grande su cuarto álbum: 'Autoterapia' (2018).

Fechas y lugares de la gira de Izal

Así es, Izal volverá a los escenarios españoles. Y lo hará a lo grande con un buen número de actuaciones, de las que el grupo de indie español ya ha dado unas pinceladas en su cuenta de Twitter. ¿Dónde actuará Izal este 2022?

23/04/2022. VALENCIA, Ciudad de las Artes y Las Ciencias

14/05/2022. A CORUÑA, Coliseum

04/06/2022.PAMPLONA, Navarra Arena

09/06/2022. GRANADA, Palacio de Deportes

23/07/2022. LA RODA (Albacete), Recinto Ferial

05/08/2022. CÁDIZ, Muelle del Puerto

09/09/2022. BILBAO, Bilbao Arena Miribilla

08/10/2022. BARCELONA, Palau Sant Jordi

29/10/2022. MADRID, WiZink Center

Las entradas de todos sus conciertos se pueden adquirir en la propia web del grupo de música. Sin embargo, Izal también ha sido el rey de los festivales de música y ahí estará también en 2022 con la gira de 'Hogar'.