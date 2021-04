El confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus ha dejado dos tipos de personas: los que se dedicaron a comer sin parar para matar el aburrimiento y los que, por falta de alternativas o conciencia personal, decidieron hacer más ejercicio que nunca. Todos conocemos a alguien que entra en ese primer grupo, pero también son muchos los que se tomaron el encierro de 2020 como una oportunidad para ponerse en forma.

Así lo demuestran, por lo menos, los datos de un estudio elaborado por el portal de comparación de productos LadenZeile/ShopAlike. Según el informe, en España la venta de cintas de correr creció en 2020 un 98% respecto al año anterior; la de bicicletas estáticas, un 88%; la de productos de fitness, un 62%... Además, a nivel europeo, los artículos deportivos fueron los productos más demandados por Internet el año pasado.

Durante este 2021, si bien se ha calmado la fiebre por los accesorios para hacer deporte en casa, seguimos con la costumbre adquirida de hacer sesiones de ejercicios en el salón o en el dormitorio antes que en el gimnasio, quizás porque el riesgo de contagios por COVID sigue aún muy latente.

Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que volvernos locos a la hora de comprar material deportivo: "Para poder realizar un buen entrenamiento en casa no es necesaria una gran inversión en accesorios", explica a laSexta.com Aarón Martínez, entrenador personal de 'Gym Virtual'. Según él, hay muchas alternativas caseras que se pueden utilizar, como botellas, garrafas, mochilas, sillas o toallas, útiles para muchas rutinas de ejercicios.

Los mejores accesorios para el hogar

Si además de los objetos que todos tenemos por casa queremos invertir en algún accesorio deportivo, las opciones son casi infinitas, aunque siempre se deben analizar bien los objetivos personales que tengamos, el tipo de entrenamientos que queramos hacer y el espacio del que dispongamos en casa. "Yo recomiendo siempre accesorios versátiles y que permitan trabajar con el peso del propio cuerpo", señala Martínez.

Esterillas

Las esterillas o tapices de goma no sirven específicamente para hacer ningún ejercicio, pero nos permiten estar más cómodos mientras hacemos deporte en el suelo. Además de esto, son útiles para evitar resbalones, para proteger el suelo de posibles daños y para no hacer tanto ruido, sobre todo con los ejercicios más dinámicos. En un principio están pensadas para hacer yoga, pero también valen para calentar o para cualquier otra actividad más específica. Es preferible si la esterilla es fina y plegable, para guardarla cómodamente después de realizar las rutinas.

Bandas elásticas y TRX

Estos accesorios son uno de los básicos por excelencia para hacer deporte en casa, porque son versátiles, baratos, no ocupan mucho espacio y las hay de diferentes tensiones y longitudes. Además, las bandas, tobilleras y gomas de resistencia se ajustan a diferentes ejercicios y trayectorias, dando un plus de dificultad a la ejecución: press de pecho y de hombre, tirones, sentadillas… Independientemente del ejercicio, ayudan a fortalecer varios grupos de músculos, indica Martínez.

Mancuernas o pesas

Las mancuernas son el material más básico para trabajar con peso de una forma completa cuando no disponemos de las máquinas y poleas de los gimnasios. Con ellas se pueden hacer una gran variedad de ejercicios, como los press de banca, los press militar para hombros o los remos a una mano, además de combinarse con otros, como las sentadillas. En este último caso, es mejor emplear las llamadas 'pesas rusas' o 'kettlebells'.

Lo ideal sería tener un rango de mancuernas con pesos diferentes, pero como esto puede suponer una mayor inversión y ocuparía mucho espacio en casa, el entrenador de 'Gym Virtual' recomienda que, si estamos empezando con las pesas, compremos unas de entre 1 y 2 kilogramos, para de ahí ir aumentando. De igual modo, si entrenamos 2 o 3 veces por semana podemos adquirir unas pesas de 3 o 4 kilos, mientras que si hacemos deporte a diario podemos atrevernos con una de 5 kilos. Para él, lo más aconsejable es tener mancuernas de dos pesos diferentes, para ir combinándolas según el tipo de ejercicios que hagamos.

Otra opción interesante sería comprar un pack montable de pesas, compuesto por una barra pequeña, otra un poco más grande y discos de diferentes pesos que se encajan en estas barras.

Steps

El step es una actividad variante del aeróbic que consiste en hacer ejercicios sobre un escalón del mismo nombre. En función de los movimientos que quieras hacer, puedes ajustar este accesorio para que tenga mayor o menor altura, aunque si no tienes mucho espacio en casa quizás no sea este el mejor aparato.

Sus beneficios, en cualquier caso, son múltiples: trabajas los músculos y el sistema cardiovascular, mejoras la coordinación, la fuerza física y la flexibilidad y estimulas la memoria y la concentración. Además, con los steps puedes hacer desde coreografías hasta ejercicios típicos del HIIT (entrenamiento con intervalos de alta intensidad).

Máquinas para cardio

Si los steps nos quitan demasiado espacio en casa, el problema se acrecienta con las máquinas para cardio, principalmente las bicicletas estáticas y las cintas de correr. Son muy llamativas, pero suponen una inversión mayor que otros accesorios, por lo que solo merece la pena tenerlas si vamos a utilizarlas de una forma constante.

Barras para dominadas

Las dominadas son uno de los ejercicios favoritos de quienes practican deporte, porque con ellas se trabajan muchas partes del cuerpo. Pero no son exclusivas de los gimnasios: también se pueden realizar en casa comprando unas barras que se colocan en los marcos de las puertas. Asegúrate de que cuentan con un sistema de fijación seguro y de que tienen una goma acolchada antideslizante, ideal para no hacernos daño mientras hacemos los ejercicios.

Ruedas abdominales

Estos accesorios están compuestos por dos ruedas paralelas y silenciosas a las que atraviesa un rodillo, idealmente con agarraderas ergonómicas y antideslizantes. A pesar de ser llamativas, su uso no es sencillo y requieren un cierto control corporal, por lo que no son indicadas para principiantes.

Además, las ruedas abdominales tienen una función muy específica, por lo que solo debes animarte a comprarlas si quieres trabajar el abdomen de forma continuada. Con ellas se mejora la tonificación del centro del torso, los músculos abdominales, la zona lumbar, los brazos y la espalda.

¿El mismo material para todos?

Como hemos visto, no hay un accesorio ideal: depende siempre de nuestro nivel y de las partes del cuerpo que queramos fortalecer. "Si estamos adentrándonos en el mundo del ejercicio, con el propio peso o material casero se puede trabajar muchísimo", explica Martínez. Aún así, si se desea hacer una pequeña inversión, él recomienda una esterilla y unas buenas bandas de resistencia, porque son duras, antideslizantes y permiten dar un extra en los entrenos de pierna y glúteo.

"A medida que vamos avanzando en nuestra condición física, el peso añadido es un gran aliado para conseguir dar al músculo el estímulo necesario y progresar", comenta el entrenador. En este sentido, aconseja comprar un kit de tobilleras y mancuernas de peso medio, con las que "podemos jugar con los tiempos y repeticiones, para ir dando mayor intensidad". Para las personas de un nivel más avanzado y de un nivel físico extremo, Martínez cree que acudir a un gimnasio es más rentable y cómodo que ejercitarse en casa.

Además de los accesorios, también es importante el vestuario: la ropa debe ser cómoda y transpirable y el calzado debe ser el adecuado para evitar lesiones y dolores en las articulaciones, apunta Martínez. Por último, indica que siempre es recomendable seguir las rutinas de un entrenador especializado. Estos profesionales, aparte de motivarnos, nos pueden dar instrucciones de colocación muy útiles, alternativas de intensidad y advertencias para evitar cualquier tipo de lesión.