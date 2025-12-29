La generación Z dispara las devoluciones online: los jóvenes devuelven casi la mitad de la ropa que compran

Los expertos proponen invertir en herramientas que ayuden al consumidor a tener más información sobre el producto

El contexto Los jóvenes usan las apps casi como los probadores de una tienda: compran, se lo prueban en casa y lo que no les gusta o sirve, lo devuelven. Una tendencia entre la generación Z que ha disparado el número de devoluciones online este año.

Casi la mitad de todo lo que compran lo devuelven. La generación Z, los más jóvenes, se han incorporado al mercado online y sus compras son, en su mayor parte, de ropa. Usan las apps casi como los probadores de una tienda: compran, se lo prueban en casa y lo que no les gusta o sirve, lo devuelven.

A golpe de click, eligen todo lo que les gusta y hacen el pedido. Es una nueva forma de comprar porque cuando se trata de ropa, en vez de usar un probador, prefieren hacerlo en casa. "Los vestidos de fin de año compré todo lo que me fue gustando por miedo a quedarme sin nada y después ya devolví lo que no me convencía", cuenta una joven.

Una tendencia entre la generación Z que ha disparado el número de devoluciones online este año. "Devuelvo más ropa de la que me quedo", reconoce una. Si comparamos la tasa de devolución que roza el 9 % vemos cómo se dispara en el caso de los jóvenes. Devuelven casi la mitad de todas las compras que hacen.

Màrius Montmany, co-fundador de REVER cuenta que "la tasa de devolución durante el periodo del black friday y Navidades puede llegar hasta el 50%". Es por eso, dice, "que es tan importante poder solucionarlo, dar una solución tanto a las marcas como a los consumidores finales".

Este año estamos devolviendo ocho veces más que en 2022. Es más, cada 54 segundos alguien devuelve una compra. Oriol Hernàndez, co-fundador de REVER, señala que ellos están convencidos de que "una devolución viene de una ineficiencia en la transmisión de información".

Para lo que los expertos proponen invertir en herramientas que ayuden al consumidor a tener más información sobre el producto, pudiendo reducir el gesto de devolver que conlleva un gran impacto económico y medioambiental.