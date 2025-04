La Fiscalía anuncia un recurso ante el Supremo contra la absolución de Dani Alves

El exfutbolista Dani Alves a su salida de la cárcel de Can Brians, a 25 de marzo de 2024, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, Catalunya (España)

La Fiscalía ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Barcelona hace algo más de un año.

En un comunicado, la Fiscalía señala que ha informado al Tribunal Superior de su intención de recurrir en casación contra la sentencia, dada a conocer la semana pasada, con la que dicho tribunal dio respuesta al recurso de apelación del futbolista y revocó la condena, dictada en febrero de 2024, a a cuatro años y medio de prisión por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

La decisión del Tribunal Superior ha estado envuelta en una enorme polémica que tiene ya sus ramificaciones políticas, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tachara la sentencia de "vergüenza" y lamentase que "se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos". Unas palabras que han suscitado las críticas de jueces y fiscales y por las que la también ministra acabó disculpándose este martes.

La absolución

El pasado viernes, conocimos que la Sección de Apelaciones del TSJC había decidido por unanimidad absolver al exjugador del FC Barcelona por "falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante".

Dicho tribunal apuntaba además que en la sentencia condenatoria había "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias". La sentencia absolutoria incluso señalaba que en la de la Audiencia Provincial "se aventuraron posibles razones por las cuales la denunciante ha podido faltar a la verdad para explicar los desajustes del relato".

El fallo añadía que "según el examen del episodio grabado, el examen de lo que no está registrado, insistimos, tiene que ser particularmente riguroso y estricto conforme a las exigencias de la presunción de inocencia para dar por acreditada la hipótesis acusatoria" e incidía en que "la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato".

El TSJ desestimaba así los recursos de la Fiscalía -que solicitaba la nulidad parcial de la sentencia y elevar la pena de prisión a nueve años- y de la acusación particular -que pedía subirla pena a 12- y absolvía a Alves, dejando sin efecto las medidas cautelares, con lo que el futbolista ya no tiene prohibido salir del país.

La condena

En febrero del año pasado, sin embargo, la Audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcely cinco de libertad vigilada, así como al alejamiento e incomunicación de la víctima durante nueve años y seis meses y al pago de una indemnización de 150.000 euros.

Esa sentencia en primera instancia concluía que "no alberga ninguna duda de que la penetración vaginal de la denunciante se produjo utilizando la violencia, teniendo en cuenta tanto su relato de ese momento que se ve corroborado periféricamente por las pruebas" y "dada la reacción de la víctima desde instantes después de producidos los hechos".

Los cambios de versión de Alves

Los hechos que se juzgaban ocurrieron la madrugada del 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, donde Alves invitó a varias chicas a su reservado, entre ellas a la víctima. Las cámaras de seguridad les captaron bailando y entrando en el baño, primero él y luego ella. Durante los 15 minutos que pasaron allí habría ocurrido la agresión sexual.

Un episodio sobre el que el futbolista ofreció hasta cinco versiones diferentes: primero dijo no conocer a la víctima, después que no ocurrió nada entre ellos y, posteriormente, que ella le practicó sexo oral, pero no hubo penetración, un relato que tumbaron las pruebas de ADN. Admitió entonces las relaciones sexuales con penetración, pero defendió que fueron consentidas. Finalmente, reconoció que hubo penetración, pero alegó que estaba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, la víctima siempre se mostró firme sin cambiar su versión: que ella le pidió salir del baño, pero que el futbolista se lo impidió. Fue entonces cuando, según la joven, él la abofeteó y la violó.