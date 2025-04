María Jesús Montero pide disculpas por sus críticas a la absolución de Dani Alves: "Mis palabras no fueron las correctas"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido perdón por sus críticas a la sentencia que absolvía al futbolista Dani Alves de la agresión sexual de la que estaba acusado. En un mitin del PSOE andaluz en Jaén el pasado sábado, Montero aseguró que era "una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos". Tres días más tarde, ha matizado sus palabras.

"En la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que he puesto en cuestión la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. La retiro y pido disculpas por ello", ha afirmado la vicepresidenta este martes ante los medios de comunicación.

"Mis palabras desviaron el debate y no fueron las correctas, no soy jurista", ha matizado Montero. No obstante, Montero asegura que mantiene la misma postura que el pasado fin de semana en contra de la absolución del futbolista brasileño.

"No estamos hablando en el vacío, estamos hablando de una cuestión concreta. Y desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas", ha añadido la vicepresidenta primera, que sostiene que esta sentencia supone "un retroceso".