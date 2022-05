Las madres son las protagonistas de la celebración del próximo domingo 1 de mayo. Durante este día no pueden faltar las palabras de agradecimiento a su labor. Por ello, te ofrecemos a continuación un recopilatorio de las mejores frases la felicitar el Día de la Madre por Whatsapp. También puedes servirte de las mejores frases célebres sobre ellas.

Frases cortas para el Día de la Madre

- Da igual cuantas personas pasen ni el tiempo que se queden en tu vida, tu madre será quien más te amará.

-Primero fuiste mi madre, pero serás mi amiga para siempre.

-La escuela de los niños está en el corazón de sus madres.

-Dios creó a las madres porqué no podía estar en todos lados.

-Por muy pobre que sea alguien, es rico si tiene una madre como tú.

-Mi madre es lo mejor que tengo.

-No busques a alguien que te ame siempre, ya existe: es tu madre.

-A mi madre le debo todo lo que soy y todo lo que seré.

-La humanidad sobrevive gracias al amor de las madres.

-El mundo te ve como una madre, para nosotros eres el mundo.

-La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una madre.

-Podría decir mil cosas de ti, pero lo único que sale de mi boca es ¡Gracias!

-Mamá se escribe con 'M' de mujer maravilla.

-Mamá, contigo cada día es único.

Frases para felicitar el Día de la Madre

- Eres esa puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu cariño sin fin.

-Para ti que siempre tuviste tus brazos abiertos y tu corazón lleno de amor hacia mí, te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias y que pases un lindo día sabiendo que eres querida por todos.

-Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías.

-Te quiero, madre mía, te adoro y te amaré para toda la vida. Nunca dudes de lo que siento, aunque a veces no te lo demuestro, ni te lo diga.

-Gracias, mamá, por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo. Nunca olvides que te quiero mucho.

-Gracias mamá por ser la número 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi mamá.

-Eres esa puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu cariño sin fin.

-Mamá eres esa luz especial que siempre brilla, cuando los demás me han abandonado en la oscuridad.

-Mil gracias a mi abuela, que me regaló el amor más grande y bello de mi vida... Mi mamá.

-Quien trata una mujer como una princesa, demuestra que fue educado por una reina. En el Día de las reinas: ¡Felicidades mamá!

-Madre, el lucero que más brilla en mi cielo eres tú, la flor más hermosa de mi jardín eres tú. Eres tú el gran amor de mi vida. Eres tú, mi felicidad.

Frases célebres para el Día de la Madre

-Dorothy Canfield Fisher.

Madre es un verbo. Es algo que haces, no algo que eres.

-Virgilio, poeta romano.

"El niño reconoce a su madre por la sonrisa."

-George Washington, primer presidente de los Estados Unidos.

"Mi madre fue la mujer más bella que conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre."

-Honoré de Balzac, novelista francés.

"Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada y verdadera que la de tu madre."

-George Elliot, seudónimo que empleó la escritora británica Mary Anne Evans.

"La vida empieza despertando y amando el rostro de la madre."

-Erich Fromm.

El amor de una madre es como la paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido.

-Virgilio, poeta romano.

"El niño reconoce a su madre por la sonrisa."

-Honore de Balzac.

El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón.

-Friedrich Nietzsche, filósofo alemán.

"Cada uno lleva en sí una imagen de la mujer, sacada de la propia madre; por eso se halla determinado a respetar a las mujeres en general, o a despreciarlas o a ser totalmente indiferentes respecto a ellas."

-Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés.

"El porvenir de un hijo es obra de su madre."

-Alexandre Dumas, escritor francés

"Las madres perdonan siempre, han venido al mundo para eso."

-Agatha Christie, escritora inglesa.

"El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone."

-Arlene Benedict.

Para el oído de un niño, "madre" es una palabra mágica en cualquier idioma.

-Johann Paul Richter, escritor alemán.

"Para el hombre que tuvo una buena madre, todas las mujeres son sagradas."

-Barbara Kingsolver.

"La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza".

-Yibrán Jalil Yibrán.

"Madre: la palabra más bella en labios de la humanidad".

-George Herbert

"Una buena madre vale por cien maestros".

-Susan Gale

"Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia".

-Khalil Gibran

“Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano".

-Arlene Benedict

"Para el oído de un niño, 'madre' es una palabra mágica en cualquier idioma".

- Honoré de Balzac

"El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón."

-George Washington

"Mi madre era la cosa más bella que he visto nunca. Todo lo que soy se lo debo ella".

- Agatha Christie

"No hay nada como el amor de una madre hacia sus hijos".

- Mitch Albom

"Cuando miras a tu madre, estás mirando al amor más puro que conocerás jamás".

- Sófocles

"Los niños son las anclas de la vida de una madre".

-Victor Hugo

"Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos".

Frases graciosas para el Día de la Madre

-Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida... Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas.

- Mamá, te he felicitado por Facebook por el Día de la Madre y todavía no me has contestado. ¡A ver si te haces una cuenta ya!

- Mami querida, ¿recuerdas cómo han sido estos años llenos de amor? Si la respuesta es sí, no hay de qué preocuparse, a pesar de los años, tu memoria sigue intacta. Feliz Día.

- Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida... Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas.

- Ser madre debe ser una tarea muy sencilla con una hija como yo.

- Mami querida, ¿recuerdas cómo han sido estos años llenos de amor? Si la respuesta es sí, no hay de qué preocuparse, a pesar de los años, tu memoria sigue intacta. Feliz Día.

- En este día quiero felicitar al ser más hermoso de la vida, pero perdí su número, ¿puedes pasármelo?

- En casa no necesitábamos un polígrafo, te teníamos a ti, que nos cazabas mintiendo a kilómetros. ¡Felicidades, mamá!

-Por muchos años que pasen hay algo que siempre recordaré de ti... tus zapatillas

- Hay amores que te marcan para toda la vida. Esta marca de aquí es de los chancletazos que me enderezaron.

- Hoy conmemoramos el Día Mundial del deporte olímpico de interior más importante: el lanzamiento de zapatilla.

- Todavía trato de encontrar una explicación científica al hecho de que nunca dejases una camiseta "perdida" sin encontrar. ¿Te ha fichado ya el CSI?

- ¡Mamá! ¡Felicidades! Esta tarde voy a verte y a darte un abrazo súper grande. ¿Cuántos tupper llevo?

- De pequeño no necesitaba móvil ni reloj, un grito tuyo por la ventana cuando estaba en la calle y ya sabía que era la hora de cenar. ¡Felicidades, mamá!

Cuál es el origen del Día de la Madre

El inicio del Día de la Madre, tal y como lo conocemos hoy en día, podría estar en la antigua Grecia, según recoge Europa Press. En esta época, la jornada se dedicaba a rendir homenaje a la madre de Zeus: Rea. Sin embargo, el sentido último de la festividad cambió con el cristianismo, que puso en el centro a la Virgen María.

¿Cuándo se centró la festividad en todas las madres en vez de en la madre de Jesús? Fue en el siglo XIX cuando el foco recayó por primera vez en ellas, según recoge la citada agencia. El motivo de este cambio se encuentra en la manifestación encabezada por la activista Julia Ward Howe y otras mujeres. Durante este encuentro se denunció las graves consecuencias que habían sufrido las mujeres durante la Guerra de Secesión.

Regalos para el Día de la Madre

Además de regalar los oídos a las madres con algunas de estas frases, es costumbre materializar este agradecimiento con algún regalo en el Día de la Madre. En este sentido, siempre se puede tirar de alguna experiencia como presente. Es decir, invitar a tu madre a un spa, un restaurante a una pequeña escapada siempre es una buena elección.

También existe la posibilidad de decantarse por algo material y escoger aquello que pienses que le puede hacer más ilusión: un móvil, ropa, bisutería, material deportivo, entre otras cosas.