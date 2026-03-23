El fantasma de la cantera de Loranca de Tajuña vuelve a atemorizar a sus vecinos: una empresa quiere activar la mina

¿Qué están diciendo? "(Con la cantera) había vecinos con grietas en sus viviendas, a los que les temblaba la casa literalmente; los platos, los vasos... con cada explosión retumbaban", señala Jesús, vecino del municipio.

Los vecinos de Loranca de Tajuña enfrentan nuevamente la amenaza de reabrir una cantera que, hace 20 años, causó daños en sus viviendas y perturbaciones por las explosiones. Pilar Gallardo y Jesús, residentes del lugar, recuerdan las grietas y temblores en sus casas. La empresa planea extraer material calizo, lo que preocupa a la comunidad, especialmente a David Cantero. Aitana Alcalá, presidenta de la Asociación de Vecinos, advierte sobre el impacto negativo en la producción agrícola local. Además, temen el deterioro medioambiental y la contaminación del acuífero. La comunidad busca preservar su tranquilidad y rechaza el proyecto.

La mayor pesadilla de los vecinos de Loranca de Tajuña ha vuelto a hacerse realidad. Hace 20 años, se abrió una cantera que provocó "grietas en las casas", tal y como expresa Pilar Gallardo, vecina del municipio, mientras que Jesús señala que "ha habido vecinos con grietas a los que les temblaba la casa literalmente; los platos, los vasos... con cada explosión retumbaban".

Ahora, una empresa quiere volver a activar la mina a cielo abierto. David Cantero, vecino de Loranca de Tajuña, explica que "lo que se extrae es material calizo, se mete barrena, se hace las explosiones, y después lo recogen con maquinaria".

La mayoría de familias de aquí llevan viviendo del campo varias generaciones. "Aquí se produce miel, hay mucho apicultor, aceite, encinas... todo eso dejará de producirse tal y como lo conocemos. Si ahora se producen cinco, (con la cantera) se producirán uno y medio", advierte Aitana Alcalá, presidenta de la Asociación de Vecinos.

Otro de los motivos por los que están en contra del proyecto es el deterioro medioambiental que va a suponer: "Tienen pensado cavar a una profundidad que afectaría a nuestro acuífero, de manera que se secaría y lo contaminaría, y toda esta agua que usamos para regar o beber, se vería contaminada", denuncia Mireya Ochoa, vecina de Loranca.

Desde laSexta Noticias nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña para saber su versión, pero no hemos obtenido respuesta. Ni el alcalde ni la empresa detrás del proyecto de la cantera han querido contestarnos.

Entre la gente, sin embargo, sobran las justificaciones. Susana González Pérez, de la Asociación de Fibromialgia, subraya que les va a afectar a personas "con migraña, con TDH, autismo o fibromialgia".

Los vecinos de Loranca de Tajuña solo quieren vivir tranquilos, y que ese fantasma del pasado no vuelva a atormentar sus vidas.

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