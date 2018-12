Familias tiran a la basura comida del Banco de Alimentos de Alicante

El Banco de Alimentos de Alicante considera una "falta de responsabilidad y una mala práctica" tirar a la basura y abandonar junto a los contenedores comida del programa cofinanciada por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas, en el que colabora el Gobierno Central.

La entidad mayorista, que surte de productos básicos a 200 asociaciones de la provincia, que a su vez los reparten en lotes a familias necesitadas, censura que se desprendan de la comida, según ha publicado el diario Información.

La entidad invita a quienes ya no necesitan determinados alimentos o no les gusten a devolverlos para que las ONG los puedan entregar a otras personas.

"Hay una cierta saturación de determinados alimentos muy básicos. Las personas que reciben los lotes no dicen nada, se lo llevan todo y luego lo dejan ahí. Es una mala práctica, un mal ejemplo. Hay que estar ciego cerebralmente para hacer eso porque ellos mismos tienen que estar hartos de ver a su alrededor personas que lo están pasando mal. Dejar alimentos en los contenedores es un espectáculo que debe evitarse", ha afirmado el director del Banco de Alimentos, Juan Vicente Peral.

El propio director del Banco de Alimentos vio recientemente en la calle Pablo Iglesias dos paquetes de arroz sobre un contenedor. "Algunas personas seleccionan lo que les interesa y lo que no, lo dejan encima de los contenedores, en lugar de devolverlo a la entidad benéfica. Es una cuestión de educación pedir solo lo que necesitan del lote, renunciar a lo que no y devolverlo. No lo dejes en la calle sino en la entidad benéfica".