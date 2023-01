La familia de Esther López, presuntamente asesinada en Traspinedo (Valladolid), ha publicado un emotivo vídeo en el primer aniversario de su desaparición.

En él se pueden ver una sucesión de imágenes de la vida de la joven y se escucha la voz de la prima de Esther, cuyas palabras apuntan directamente a Óscar, el principal sospechoso de la muerte.

"Hoy, hace justamente un año que Esther salió de casa para no volver jamás. No era su intención. Un 'hasta luego mamá' fueron las últimas palabras que oyó su madre. Aquella noche pudo disfrutar de sus amigos y de ver ganar a su Madrid el Clásico pero no contaba con que entre ellos estaba escondido un lobo con piel de cordero", señala.

La familia indica que "esta persona decidió acabar con su vida y borrar su eterna sonrisa para siempre. Esa sonrisa que en los últimos meses brillaba más aun en la espera de su primera sobrina".

"A partir de ese momento, el dolor y el miedo se apoderaron de gran parte de España porque el caso ocupó gran parte de los medios de comunicación. Aunque nunca perdimos la esperanza de encontrarla con vida, el 5 de febrero llegó el golpe definitivo. Esther fue asesinada en la madrugada del 13 de enero como corrobora el amplio sumario", narra.

La voz en off sigue y señala que "quién acabó con ella lo hizo por la espalda, condenándola a una agonía de horas y horas de sufrimiento dadas sus lesiones internas y externas". Así, apuntan que "para intentar salir impune del acto cometido, el supuesto asesino urdió un plan desde el primer segundo, el cual ha sido desmontado por los investigadores".

"En dicho plan no le importó, ni le importa, aumentar nuestro dolor. No le importó señalar a personas inocentes, insultar y despreciar a Esther en sede judicial o manipular e involucrar a su gente", zanja.

En el vídeo también aparecen los mensajes de varias celebridades como Paula Echevarría o Rosa López e invitan a una gran concentración el próximo 15 de enero en Valladolid. Una protesta en la que también estará la Asociación Marta Calvo, tal y como apunta la madre de la joven asesinada en Valencia en el mismo vídeo.