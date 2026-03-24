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Activan el protocolo

Muere una menor de 17 años en el hospital de Dénia (Alicante) por meningitis

Los detalles El análisis microbiológico practicado posteriormente al fallecimiento ha dado positivo en meningitis, según Salud Pública de la Generalitat, que ha activado el protocolo pertinente, está contactando con el entorno de la menor y ha procedido a rastrear todos sus contactos recientes para el suministro de la quimioprofillaxis.

Hospital de DeniaHospital de DeniaAgencia EFE

Una menor de 17 años ha fallecido este lunes en el hospital de Dénia (Alicante) por meningitis, han informado a EFE fuentes de la conselleria valenciana de Sanidad.

El análisis microbiológico practicado posteriormente al fallecimiento ha dado positivo en meningitis, según Salud Pública de la Generalitat, que ha activado el protocolo pertinente, está contactando con el entorno de la menor y ha procedido a rastrear todos sus contactos recientes para el suministro de la quimioprofillaxis.

Sanidad ha recordado que la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias, como tos, estornudos y besos. La joven había sido trasladada en una ambulancia desde una población cercana de la Marina Alta y falleció a las pocas horas.

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