Expulsan del Parlamento gallego a 30 enfermos de Hepatitis C que exigían el Sovaldi

Rabia, indignación e impotencia, es el sentimiento de afectados por la Hepatitis C en Galicia. Han abandonado entre lágrimas la sesión en el Parlamento gallego, lo han hecho recriminando al Partido Popular su falta de apoyo.



La última muerte de una persona afectada por esta enfermedad sigue reciente. Según explica Quique Costas, de la 'Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C', "Isolina tenía solicitado el tratamiento en agosto y se le empezó a suministrar el 15 de enero".



Mientras, se suceden las reivindicaciones. Por primera vez, una ONG, Médicos del Mundo, ha presentado un recurso jurídico contra la patente de Sofosbuvir. Isabel Lázaro, portavoz, explica que "impugnando la patente se podría lograr que el precio bajase y se hiciese más accesible".



La plataforma se va a querellar contra Alfonso Alonso y su antecesora, Ana Mato. Mario Cortés, portavoz de la 'Plataforma de Afectados por la Hepatitis C', ha dicho que es "una querella criminal en la que se denuncian tres presuntos homicidios".



Los enfermos insisten en que en 2014 se podrían haber evitado más de 4.000 muertes.