El Hotel Guadalpín de Banús es uno de los más conocidos de Marbella, incluso Isabel Pantoja llegó a comprarse allí un apartamento, por el que luego sería condenada a dos años de prisión. Sin embargo, un conflicto judicial enfrenta a la empresa explotadora y a los propietarios, quienes no acuerdan qué partes corresponden a cada uno.

Esta mañana la Policía Nacional ha procedido a la expropiación de "las cocinas, vestuarios de personal, restaurantes, terrazas", como comentaban los trabajadores que se agolpaban a las puertas del hotel. "Míranos a la cara, no tienes vergüenza", le espetaban al dueño que ha llegado acompañado de la policía.

Y es que como confiesa el director del hotel, Ramón Pons: "Sin estas zonas el hotel no es hotel", como confirman los trabajadores "es que aunque queramos seguir explotando el hotel no lo podemos explotar". La sentencia sobre este caso no se conocerá hasta finales de este año, sin embargo, la jueza ha ordenado que se entreguen varias a zonas a los propietarios que denuncian.

Esta decisión de proceder a la expropiación del recinto turístico provocará que 180 familias se queden en la calle, en plena temporada alta.