Una exdirectiva de la farmacéutica del Sovaldi justifica su elevado precio

Es la primera vez que alguien relacionado con Gilead, los fabricantes del Sovaldi, habla con los medios. Mercedes García perteneció a la Junta de la farmacéutica y fue su vicepresidenta en Europa. Ella defiende el precio del medicamento en España.

"España está pagando la cuarta parte de lo que paga EEUU. Cada uno paga de acuerdo a su poder adquisitivo". Mercedes desvela que, para fijar el precio de un medicamento, las farmacéuticas calculan primero cuánto le cuesta a la Sanidad curar esa enfermedad, y lo ajustan mirando la renta per cápita y el número de pacientes infectados.

Por eso, justifica, Sovaldi puede costar 70.000 euros en Estados Unidos y 750 euros en Egipto. Es lo que desde la farmacéutica definen como un "reparto solidario".

Con respecto a España, Mercedes García critica la lentitud del Gobierno para administrar el fármaco y sostiene que hay demasiados enfermos que no quisieron tratarse antes. "Muchos pacientes decían: 'yo hasta que no esté muy malita no me trato'. Muchos han llegado a fibrosis 4 porque les daba miedo tratarse", explica.

Insiste en que las farmacéuticas son las únicas que invierten en investigación, y aunque se asegure que el laboratorio ha multiplicado por 136 su inversión, y que Gilead eluda al fisco, los accionistas, dice, nunca han recibido "beneficios".