El fabricante de Sovaldi quiere recuperar su inversión en tiempo récord con altos precios

Si el Sovaldi costara lo mismo que una Aspirina. todos los enfermos de Hepatitis C lo estarían recibiendo. En palabras de Antonio Gómez, de la Coordinadora de Antiprivatización de la Sanidad, "podríamos estar dando pastillas a menos de un euro, cuando, en realidad, nos quieren cobrar 900".



Combinado con otro fármaco, tiene una tasa de curación de más del 90% y la farmacéutica dueña de la patente se ha propuesto sacar tajada de ese éxito. Marciano Sánchez, de la Federación de Asociaciones en defensa de la Sanidad Pública, considera que "esta es una ganancia claramente abusiva y claramente intolerable, está en juego la salud de las personas".



En España, el Gobierno pagará 43.500 euros por un tratamiento de 12 semanas, un poco más de los 41.000 euros que pagará Francia, pero muy lejos de los 750 euros de Egipto o los 70.000 de Estados Unidos. Manuel Romero, jefe de Unidad Médica Digestiva del Hospital de Valme, denuncia que "el laboratorio ve que es una portunidad para ganar mucho dinero y quiere hacer lo mismo que en Estados Unidos".



Los países emergentes amenazaron a la farmacéutica con expropiar la patente del Sovaldi si no rebajaba su precio. La India ya lo ha hecho y a partir de ahora fabricará un genérico a un precio más razonable.



En España, Podemos y UPyD han pedido al Gobierno que siga este ejemplo, pero el Ejecutivo cree que la solución está en Europa. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado que "la UE ha empezado, en ámbito general, a trabajar en materias que consideramos interesantes como la centralización de las compras".



Este fármaco de última generación es la esperanza de los 800.000 enfermos de Hepatitis C que, se calcula, hay en España.