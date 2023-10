Eugenia Martínez de Irujo, Duquesa de Montero e hija de la Duquesa de Alba, se desmarca de la denuncia que la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla presentaba contra ella, representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, por la gestión de pozos ilegales en la finca Aljarafe Sur, en el Parque Nacional de Doñana.

Dicho de otro modo, la finca de la que es dueña Martínez de Irujo roba agua de los alrededores del Parque Nacional de Doñana, con "presuntamente" 8 pozos clandestinos, que ayer, miércoles 25 de octubre, la Guardia Civil precintó.

"No hablo de esas cosas", aseguraba Martínez de Irujo ante la prensa, al ser preguntada por esta cuestión. La empresa investigada aseguraba que la duquesa no ha participado en la gestión de la finca a pesar de ser la presidenta, al igual que niega haber superado el volumen de agua permitido para sus naranjos; sin embargo, esos 8 pozos están ahí y no aparecen en los mapas de la confederación hidrográfica. Según la denuncia, habrían regado con ellos una cantidad ingente de naranjas que a las organizaciones ecologistas no les cuadra.

Tal como comenta Antonio Amarillo, presidente de Ecologistas en Acción, "de cantidad de naranjas cultivadas que habrían recogido miles de kilos de las distintas variedades desde el año 2010". Y así, para mostrarlo han presentado una serie de fotos con el presunto total de kilos recogidos por la finca desde 2010-2021: más de 60 millones de kilos. Con ellos habrían ingresado unos 27 millones de euros.

Por otro lado, también aseguran haber estado regando apenas 122 hectáreas de naranjos y no las 200 que tienen permitido legar, por un cambio en la finca, cambio que, como muestran los mapas históricaos, no se habría producido hasta 2021.

Según informaba el periodista de laSexta Alfonso Medina, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente por detracción ilegal de aguas -artículo 325 del Código Penal- y otro de desobediencia -artículo 556 del Código Penal-. La causa contra Martínez de Irujo, duquesa de Montero, se instruye en el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

Por su lado, Felipe Fuentelsanz, presidente de WWF confirma que "la Fiscalía ha dado un fuerte paso adelante que sirve para alertar al resto de que no todo vale". Hoy, la Finca Alto Viejo sienta precedentes, ya que una sentencia ha condenado a sus 5 dueños, por regar sus más de 1.000 hectáreas con más de 19.000 millones de litros del Parque nacional, a 3,5 años de cárcel y a una multa de 2 millones de euros.