La madre del joven que apuñaló a un conductor de autobús en Gran Canaria ha publicado una carta abierta en redes sociales en la que expresa su pesar por un hecho que "podría haberse evitado".

"Llevo 3 años denunciando a mi hijo, ya que se metió en el oscuro mundo de la droga y ha sido una lucha sin descanso donde la autoridades me han dicho en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insultara... si no había sangre, que me lo comiera con papas", ha espetado en el escrito.

En este sentido, ha asegurado sentirse "obligada" a hacer su relato público tras las informaciones falsas que apuntan al detenido como "un inmigrante" o una persona que procede de una familia conflictiva.

"No, no es un inmigrante ni procede de familia de inmigrantes ni de una familia conflictiva. Viene de una madre que ha luchado por él desde el minuto uno con el resto de familia. La droga ciega, trastorna a las personas. No se ha dejado ayudar, y cuando pedí ayuda a las autoridades me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron 'suerte'...", continúa la misiva.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.30 horas del pasado martes, cuando se recibió una llamada al 112 por la agresión por arma blanca de un conductor de guaguas en Gáldar. El detenido es un hombre de 21 años con numerosos antecedentes que trataba de robar un datáfono y la víctima ha sido ingresada en estado grave.

"Mi hijo casi mata a un ser humano, algo que se pudo evitar si me hubieran dado alternativas, si lo hubieran metido en prisión desde el primer acto delictivo, pero no, señores, es ahora cuando todo el mundo quiere hacer algo", ha aquejado tras expresar que "todo el mundo" le dio la espalda.

La madre del detenido ha querido pedir disculpas a la víctima y su familia: "Mi hijo va a pagar por sus actos". "No tengo porque compartir esto. Es algo muy privado que llevo sufriendo años, pero ya que la gente ha empezado a compartir su foto, a señalarle, yo no voy a justificar ni hacerme cargo de sus decisiones. Me siento en la obligación de pedir disculpas y de decir que se pudo evitar", zanja.