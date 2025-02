Estos son todos los festivos en febrero previstos en el calendario laboral en 2025

¿Días de fiesta? Más de 600 municipios disfrutan de días festivos en el mes de febrero, pero sólo una comunidad descansa una jornada a nivel autonómico. Busca en esta tabla todos los días no laborables previstos en el calendario.

Cada año, el calendario laboral prevé unos cuantos días festivos a nivel nacional, pero no son las únicas jornadas de fiesta que los españoles pueden disfrutar. A estos se suman los de carácter autonómico, que afectan, como su denominación indica, a todos los municipios de una comunidad específica, y dos de carácter local que eligen los propios ayuntamientos. Esto suma un total de 14 festivos en cada municipio de España.

Y sí, en muchos lugares comparten días de fiesta. Es el caso, por ejemplo, del 3 de febrero: el día de San Blas se celebra en diferentes localidades a lo largo y ancho de la geografía, de norte a sur y de este a oeste. No es el único. A lo largo del mes de febrero, más de 600 municipios disfrutan de uno (o varios) días no laborables. En la siguiente tabla puedes consultar todas las fiestas locales del mes; utilizando el buscador, puedes localizar qué días son festivos en los municipios que cuentan con jornadas no laborables, pero también puedes buscar por fecha, para saber en qué localidades los calendarios laborales prevén días de fiesta.

28 de diciembre, día de Andalucía

Además de todas estas festividades a nivel local, el mes de febrero viene con un festivo autonómico: el 28 de febrero se celebra, cada año, el Día de Andalucía, que conmemora la autonomía del pueblo andaluz. Así pues, las ocho provincias andaluzasdescansan este día que, además, les permite 'alargar' el fin de semana, al caer la jornada no laborable en viernes.

Si bien muchos andaluces celebran otra fecha (4 de diciembre), el 28 de febrero hace referencia al día en el que, en 1980, los andaluces acudieron a las urnas para acabar sellando el Estatuto de Autonomía, con el que Andalucía se constituyó como comunidad autónoma a todos los efectos.