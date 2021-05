A partir del 1 de junio de 2021 entrarán en vigor algunas modificaciones en la ITV. En el manual de procedimiento de Inspección de Estaciones ITV, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo desgrana las nuevas medidas, que se pueden resumir en cuatro sencillos cambios.

- El primero y más relevante tiene que ver con el funcionamiento del ABS en vehículos que no estén obligados a llevarlo. En caso de que un vehículo que no esté obligado a tener ABS lo instale y por este motivo se le encienda el testigo de funcionamiento será catalogado como 'defecto grave'. Hasta ahora, se trataba de una infracción leve que no suponía motivo de rechazo.

- En segundo lugar, a partir del 1 de junio los agentes podrán acceder a los datos del permiso de circulación de nuestro vehículo a través del registro general de la DGT en caso de que no los portemos de forma física en el coche.

- Por último, los vehículos procedentes del Reino Unido tendrán una nueva matriculación tras el Brexit y el posible desprendimiento de los espejos retrovisores pasa a considerarse defecto grave.

Estas son las multas por no tener la ITV en vigor

Además, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha avisado de que más de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin la ITV en regla y con el seguro caducado.

Un hecho que se ha multiplicado tras el confinamiento, ya que se extendió de forma excepcional el plazo para pasar las ITV caducadas en este periodo hasta el 2 de marzo de 2021. Actualmente, con la prórroga vencida, tener la ITV caducada puede suponer motivo de multa.

De hecho, una de las razones por las que una estación de ITV puede rechazar la realización de la inspección técnica a un modelo es que este no cuente con una póliza obligatoria vigente. De acuerdo con sus datos, hasta 2,5 millones de vehículos en España no la tienen, la mayoría de ellos (68%), son turismos.

"El que casi el 8% del total del parque automovilístico de España no tenga ni la ITV ni el seguro vigente representa un peligro para todos", ha lamentado AECA-ITV, que asegura que cuatro de cada diez automóviles circulan sin ITV.

De acuerdo al régimen legal actual, no tener la inspección técnica al día puede conllevar una sanción económica de 200 o 500 euros, dependiendo del caso; mientras que no tener el seguro obligatorio vigente puede implicar una multa que varía desde los 601 euros a 3.005 euros, según el tiempo sin asegurar y la reiteración de la infracción.