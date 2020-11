Los niños y niñas de Cantabria tendrán vacaciones en los días 4, 5 y 6 de noviembre, como establece el calendario escolar inicial. Después de que la Consejería de Educación decidiese modificar el calendario escolar para declarar lectiva esta semana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la ha suspendido cautelarmente.

Tras esta decisión judicial, cde reposición, la Consejería de Educación ha manifestado quelos días 4, 5 y 6 de noviembre, al dejar el auto sin efecto la modificación que se hizo.

El Ejecutivo regional decidió la pasada semana recuperar la actividad en los centros en los días del 2 al 6 de noviembre, que estaban marcados como no lectivos en el calendario escolar, para tratar así de reducir la movilidad que pudiera producirse en la comunidad autónoma y minimizar un posible aumento de contagios de coronavirus.

Esta decisión provocó el rechazo del sector educativo y especialmente de la Junta de Personal Docente y los sindicatos, que han impulsado movilizaciones, han convocado una huelga de profesores los días 11 y 18 de noviembre, y están pidiendo la dimisión de la consejera de Educación, Marina Lombó.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC considera que la Administración no ha aportado una justificación suficiente de esa medida de suspender los días no lectivos para que los alumnos acudan a los centros y que no se ha acreditado el interés general de salud pública.

La Sala explica que la modificación del calendario escolar "fundada en una necesidad de salud pública cabría en Derecho", pero si se justifica "en el marco de la proporcionalidad". "En la concreta situación de salud pública alegada: la evolución de la enfermedad covid", subraya. Y advierte de que, "a tal efecto justificativo, no basta con una alusión genérica a la situación epidemiológica y a la proximidad de días festivos".