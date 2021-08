Más de 50 familias de la Cañada Real afectadas por los cortes de luz recuperan la esperanza con la instalación de paneles solares en la zona. Tras más de seis meses viviendo sin electricidad, parece que su problema se va a solucionar. "Vivir aquí es difícil, pero sin luz imagínate", ha comentado Jonathan Gabarre, vecino de la Cañada Real.

Su hijo Yon, de tres años, sufre una enfermedad en los pulmones y necesita un respirador para dormir. Por lo que, en su caso, la urgencia por tener luz es todavía mayor. "Necesitamos electricidad en general. Es verdad que lo más importante es lo del niño", ha precisado Jonathan.

No obstante, ya lo tienen todo preparado: en cuanto instalen las placas, volverán a la normalidad. Y todo gracias a Eugenio García, el fundador del proyecto que combate la pobreza energética instalando paneles solares. "El proyecto ya ha conseguido llegar a más de diez familias y seguimos avanzando", ha explicado a laSexta el creador de 'Light Humanity'.

Eugenio comenzó iluminando la selva amazónica entregando más de 3.000 lámparas solares, y ahora se ha centrado el asentamiento de Madrid. Con su proyecto, se encargan de asesorar y enseñar a los vecinos de la Cañada para que sean ellos los que instalen sus propias placas. Y además, ofrecen ayudas económicas para que la factura ronde los 50 euros al mes.

"Cuando hicimos el primer proyecto de instalación fotovoltaica, todo el mundo vio que eso funcionaba y que era una alternativa a la gasolina y al diésel", ha detallado Eugenio. No quieren dejar a ninguna familia atrás, pero no dan a basto. Las solicitudes para recibir este tipo de ayuda se multiplican y no tienen fondos para todos.

Aun así, varios vecinos han visto en la energía solar una buena alternativa a este problema. Cada vez es más común ver los paneles en las viviendas del asentamiento. "Era la única opción para poder tener luz aquí", ha contado Ramón Fernández, otro vecino de la zona. Porque, a día de hoy, todavía unas 700 familias y 1500 menores de edad continúan sin luz en la Cañada Real.