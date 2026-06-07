Los españoles, comprometidos con el medioambiente: "Reciclamos casi un millón y medio de las toneladas de envases de nuestros hogares en 2025"

Los detalles El gesto de introducir los envases en el contenedor amarillo y los cartones en el azul ya forma parte de nuestra rutina y esta conciencia ha llegado también a mercados y grandes superficies.

El reciclaje de envases en España ha mejorado notablemente, alcanzando casi un millón y medio de toneladas recicladas en 2025, según Rosa Trigo, CEO de Ecoembes. A pesar de las dudas comunes, como qué hacer con envases líquidos o cartones grasientos, el reciclaje avanza positivamente. Este progreso es notable, considerando el aumento de plásticos en productos de supermercado. Conchita y Laura destacan que incluso productos ecológicos vienen envasados. El desafío es diseñar envases sostenibles y reciclables. La rutina de reciclar se ha extendido a mercados y grandes superficies, que han reciclado más de 700.000 toneladas en un año, apoyados por mejores infraestructuras y tecnología.

Cada vez reciclamos más y mejor, aunque a veces nos surjan dudas cuando "hay un envase con líquido", tal y como señala una mujer, o cuando "un cartón está manchado de grasa". Pese a ello, aprobamos con nota: "Este 2025 hemos reciclado casi un millón y medio de las toneladas de envases que nos llegan al hogar", señala Rosa Trigo, CEO de 'Ecoembes'.

Se trata de un gran éxito, y más teniendo en cuenta que cada vez los productos del supermercado vienen con más plástico. "Lo hay en las fresas, lechugas, huevos, cerezas...", tal y como subraya Conchita, mientras que Laura destaca que "hasta la verdura ecológica está envasada".

Y es que nuestro modelo de consumo está cambiando, con unidades más pequeñas y más plástico en los lineales de los supermercados. De ahí que el reto sea "mirar al envase desde toda la cadena de valor, desde que se diseña un envase para que sea sostenible con el impacto ambiental, para que pueda ser reciclado al final de su vida útil", afirma Rosa Trigo.

El gesto de introducir los envases en el contenedor amarillo y los cartones en el azul ya forma parte de nuestra rutina y esta conciencia ha llegado también a mercados y grandes superficies, que ya reciclan los envases comerciales. En este sentido, la CEO de 'Ecoembes' destaca que "la respuesta de este sector ha sido muy importante porque ya se han reciclado más de 700.000 toneladas en este primer año". "Además, cada vez lo hacemos con mejores infraestructuras y mejor tecnología", añade, lo que contribuye a mejorar la sostenibilidad de los envases.

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