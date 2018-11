"Es como estar en una trinchera": la imagen que retrata el estado de las vías a su paso por Vacarisses

"Circular por este tramo es como estar en una trinchera", apuntan algunos maquinistas conocedores del estado de las vías a su paso por Vacarisses, punto en el que descarrilaba un tren dejando una víctima mortal y más de 40 heridos, la mayoría de ellos leves.

Los propios maquinistas aseguran que reclamaban una inversión para rehabilitar ese tramo desde hace tiempo. Las imágenes que acompañan a estas líneas dejan clara muestra de las condiciones de las vías en días de lluvia e inclemencias meteorológicas que bien podían afectar al paso de los trenes por el tramo.

A su vez, un usuario de Twitter denunciaba el estado del tramo con las mismas imágenes: "Hace cuatro días circulaba por las redes sociales (no tengo autor) este vídeo del lugar donde hoy ha ocurrido el accidente de Vacarisses. Muy triste. Es un tramo de línea en que las vías siempre han traído problemas".

Fomento investigará el accidente de tren en Vacarisses

El ministro José Luis Ábalos ha anunciado que su departamento va a investigar las causas del desprendimiento que ha provocado el descarrilamiento del tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona).

'La Generalitat me ha ofrecido los servicios geológicos para averiguar un poco el estado de esa zona'

"Vamos a investigar también los detalles de ese desprendimiento y para eso la Generalitat me ha ofrecido los servicios geológicos para averiguar un poco el estado de esa zona", ha dicho Ábalos.

Ábalos ha explicado que la zona donde se ha producido el suceso estaba mallada, "pero por lo visto estos días de lluvias han hecho que no aguantara esta malla", y ha indicado que no tenía claro si el desprendimiento ha ocurrido "antes o mientras pasaba" el tren, aunque ha precisado que los convoyes han quedado en vertical y no hay ninguno tumbado.

El ministro ha señalado que tras tomar posesión se tomó la seguridad como una de sus prioridades, por lo que ha encargado diversos estudios sobre la seguridad de las infraestructuras, y su idea era presentar en diciembre al Consejo de Ministros un informe sobre ello. "Evidentemente esto nos hace ser más vigilante en esto", ha añadido el ministro.