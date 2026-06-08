La Ertzaintza salva la vida de una joven que amenazaba con arrojarse al vacío en Bilbao: "Hubo un momento en que pensábamos que igual no la sacábamos"

Los detalles Fue necesaria la intervención de cuatro agentes desde el interior de la vivienda para lograr rescatar a la joven, que ya estaba colgando por fuera de la ventana.

La Ertzaintza rescató a una menor que intentaba quitarse la vida arrojándose al vacío en Bilbao. Alertados por vecinos, los agentes encontraron a la joven fuera de la ventana. Un ertzaina la sujetó por el cinturón y el brazo, mientras sus compañeros lo sostenían a él por las piernas, logrando finalmente ponerla a salvo. Durante el rescate, temieron no tener éxito debido al espacio limitado, pero la coordinación entre los cuatro agentes fue clave. Alexandra Berechet, dueña de un bar en el mismo edificio, también fue crucial al dialogar con la joven, ganando tiempo vital para el rescate.

La Ertzaintza salvó la vida de una menor mientras trataba de quitarse la vida tirándose al vacío en Bilbao este domingo. Tras ser alertados por los vecinos, los agentes se encontraron a la joven por fuera de la ventana. Al entrar en la vivienda, un ertzaina la agarró por el cinturón y por debajo del brazo, mientras que sus compañeros, conscientes del peso que estaba soportando, le agarraron a él por las piernas.

Tras varios intentos, el agente logra rescatarla, subirla y ponerla a salvo, poniendo fin de esa forma a una situación que les llevó al límite. "El tirón es desde arriba, no puedes utilizar las piernas para intentar levantarla y era solo de brazo", relata el agente que agarró a la joven para rescatarla.

Sin embargo, hubo fases del rescate en las que los policías creían que la historia no podría terminar con final feliz. "Hubo un momento en que pensábamos que igual no la sacábamos porque no teníamos espacio, pero entre cuatro, coordinándonos, la sacábamos sí o sí", relata otro de los agentes implicados en el rescate.

También jugó un papel crucial Alexandra Berechet, propietaria del bar ubicado en el mismo edificio. "Muchas de mis palabras fueron: 'Espera, si te tiras te vas a hacer mucho daño'", relata. Su intervención fue crucial para ganar unos minutos que permitieron a los rescatadores salvar la vida de la menor.

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