Antonio Molina Prats es un usuario de paneles solares en remoto. El consumo de su factura de la luzes de cero euros porque cuenta con tres paneles fotovoltaicos. Sin embargo, no están ubicados en su vivienda, sino en un parque solar a más de 100 kilómetros de distancia.

"En España la mayor parte de la gente vivimos en pisos y no tenemos la posibilidad de poner los paneles solares en casa, porque te encuentras con los problemas de pelear con la comunidad de vecinos", indica Molina a laSexta. Por este motivo recurrió a lo que se conoce como autoconsumo remoto. Eugenio García, cofundador de Comunidad Solar, explica que el usuario puede generar su propia energía, "tener sus propios paneles en un parque a distancia y así recibir la energía a un coste de cero euros".

Molina enumera las ventajas: "No tienes que buscar un instalador, no tienes que hacer un proyecto, no tienes que hacer una licencia de obra al ayuntamiento y te despreocupas totalmente porque no tienes que hacer mantenimiento". Con una inversión de unos 4.000 euros amortizables a los siete años, se puede ahorrar hasta un 70% en la factura.

"La mayoría de los que tenemos autoconsumo remoto hay horas del día en las que generamos más electricidad de la que consumimos. Toda esa energía se vende a precio de mercado y con ese dinero conseguimos pagar parte de la factura de luz que no es energía, como la potencia o los peajes de transporte", informa García. Puedes consultar la información completa visitando el vídeo situado sobre estas líneas.