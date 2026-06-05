Encuentran muertos con heridas por arma de fuego a un hombre y a una mujer en una vivienda en Málaga

¿Qué ha pasado? A eso de las 07:00, un ciudadano ha avisado al 112 de la presencia de dos personas al parecer fallecidas en un domicilio. Los sanitarios desplazados al lugar confirmaron la muerte de los dos.

En la zona norte de Málaga, han sido hallados los cadáveres de un hombre de 56 años y una mujer de 51 años, ambos con heridas de arma de fuego, en una vivienda de la calle Guadalimar, en la barriada La Palma. El descubrimiento se produjo alrededor de las 07:30, tras el aviso de un ciudadano al servicio de emergencias 112, que alertó sobre dos personas aparentemente fallecidas. Tanto la Policía Nacional como el 061 acudieron al lugar y confirmaron la muerte de ambos. La investigación, a cargo del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, sigue en curso.

Fuentes policiales y del servicio de emergencias 112 han informado a EFE de que se han encontrado los cadáveres de un hombre y de una mujer en una vivienda en la zona norte de la ciudad de Málaga. Los dos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.

El hallazgo de los fallecidos, un hombre de 56 años y una mujer de 51, se ha producido a eso de las 07:30 en una casa en la calle Guadalimar de la barriada La Palma, según indica la Policía Nacional.

Ha sido el 112 el que ha recibido el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la existencia de dos personas al parecer muertas en un domicilio. Ante esto, han movilizado tanto a la Policía Nacional como a efectivos del 061.

Los servicios sanitarios, que ya tenían constancia del suceso, han confirmado la muerte de ambos.

La investigación, que sigue abierta, está a cargo del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido