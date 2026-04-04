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En Peñarrubia

Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en una playa de Gijón

Los detalles Los agentes encontraron el cuerpo desnudo y con las manos atadas por bridas entre las rocas de playa de Peñarrubia.

Imagen de archivo de la Policía Nacional.
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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de unos 50 años cuyo cadáver ha sido hallado este viernes en la zona de la playa de Peñarrubia, en la localidad asturiana de Gijón, con signos de violencia.

Los agentes encontraron el cuerpo desnudo y con las manos atadas por bridas entre las rocas de la playa de Peñarrubia.

Pese a los claros signos de violencia, los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis a la espera de los resultados de la autopsia, según fuentes recogidas por la Agencia Efe.

Hasta el lugar donde se ha localizado el cadáver se han desplazado miembros de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación.

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