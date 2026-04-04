Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en una playa de Gijón

Los detalles Los agentes encontraron el cuerpo desnudo y con las manos atadas por bridas entre las rocas de playa de Peñarrubia.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en la playa de Peñarrubia, Gijón, presentando signos de violencia. El cadáver estaba desnudo y con las manos atadas con bridas entre las rocas. A pesar de los evidentes signos de violencia, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis mientras esperan los resultados de la autopsia, según informa la Agencia Efe. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes se han encargado de la investigación del caso.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de unos 50 años cuyo cadáver ha sido hallado este viernes en la zona de la playa de Peñarrubia, en la localidad asturiana de Gijón, con signos de violencia.

Los agentes encontraron el cuerpo desnudo y con las manos atadas por bridas entre las rocas de la playa de Peñarrubia.

Pese a los claros signos de violencia, los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis a la espera de los resultados de la autopsia, según fuentes recogidas por la Agencia Efe.

Hasta el lugar donde se ha localizado el cadáver se han desplazado miembros de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación.

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