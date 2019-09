El precioso gesto de un hombre que perdió a su bebé ha enternecido a la familia de otra niña cuyo cumpleaños era el mismo día que el de la pequeña fallecida. Según ha compartido la tía de la niña en Facebook, el hombre decidió pagar la tarta de cumpleaños de su sobrina, que cumplía un año el mismo día en que lo hubiera hecho su hija, Hannah.

Cuando Léá Ní Bhríaín fue junto a su hermana a recoger la tarta a una pastelería de Banbridge (Irlanda del Norte), el personal del establecimiento les comunicó que otra persona ya había pagado por ella para conmemorar el que hubiera sido el primer cumpleaños de Hannah, que falleció cuando solo tenía ocho días de vida.

Además, el hombre dejó una tarjeta en la que explicaba que, ya que no podía comprar una tarta ese día para su hija, quería hacer feliz a otra niña en su día especial. "Querida niña del cumpleaños", escribió, "en honor del que hubiera sido el primer cumpleaños de mi pequeña he decidido pagar tu tarta de cumpleaños. No puedo comprarle hoy una tarta a mi hija para el suyo, pero espero que tú disfrutes este y pases un fantástico cumpleaños".

Su gesto emocionó profundamente a Léá. "No puedo sacarme de la cabeza a este hombre y lo generoso y amable que es, especialmente en el primer cumpleaños de su hija", escribió en Facebook, "ha hecho una gesto precioso por la hija de otra persona".

Por ello, ha pedido ayuda a través de la mencionada red social para localizar "a este hombre maravilloso" y poder darle las gracias personalmente.