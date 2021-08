Las autoridades de Emergencias de Ávila han hecho un llamamiento en redes sociales para que no acudan voluntarios para apagar los incendios que asolan varios municipios de la provincia.

Lo han hecho después de que se difundieran peticiones en Internet para que la gente acudiera a trabajar en la extinción de los fuegos.

"Urgente. No se están pidiendo voluntarios en ningún punto para apagar el incendio. No acudas a ningún llamamiento de redes sociales que no venga de una fuente oficial". Es el mensaje que han publicado en Twitter y que ha sido compartido por el cuerpo de los Bomberos y por Protección Civil.

En este sentido, las autoridades han recordado que "es muy peligroso" y que "puede empeorar la situación".

Por el momento, este incendio forestal declarado este sábado en Navalacruz ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a un millar de vecinos de Riofrío, Sotalbo, Villaviciosa, Palacios y Robledillo.

Además, varias carreteras han tenido que ser cortadas y se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para participar en las labores de extinción del incendio, cuya peligrosidad ha subido a nivel 2 este domingo.

El origen del fuego habría sido un coche que comenzó a arder a las 11:00 horas del sábado en la cuneta de la carretera N-502 (Ávila-Córdoba), y cuyas llamas se extendieron por la ladera cercana.