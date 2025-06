Santos Cerdán sigue sin entregar su acta de diputado y en el PSOE confían en que lo haga el lunes

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, aún no ha entregado su acta de diputado tras ser señalado por la UCO en el caso Koldo. Aunque prometió hacerlo, sigue aforado, ya que solo puede entregar el acta telemáticamente y carece de firma digital. Se espera que lo haga el lunes de manera presencial. El PP critica su demora, acusándolo de obstruir la justicia, mientras que el PSOE confía en que Cerdán renuncie el 16 de junio. Si no lo hace, el PSOE podría expulsarlo del grupo parlamentario, similar al caso de José Luis Ábalos, trasladándolo al Grupo Mixto.

Santos Cerdánsigue sin entregar su acta de diputado. Después de que el informe de la UCO le señalara como la persona que gestionaba, presuntamente, las supuestas mordidas y adjudicaciones en el entramado del caso Koldo, el ya exsecretario de organización del PSOE confirmó que así iba a proceder pero, 48 horas después, sigue sin hacerlo y, por tanto, sigue aforado.

El motivo, según parece, es que en la jornada del sábado tan solo puede entregar dicho acta de forma telemática y tal y como confirma el partido carece de firma digital. Ni la ha solicitado. Así pues, será el lunes cuando tenga la siguiente oportunidad de hacerlo ya de forma presencial.

Según fuentes del PSOE a laSexta, los socialistas están tranquilos y confían en que el lunes, el 16 de junio, Santos Cerdán renuncie a su acta de diputado.

Para el PP, tal y como ha expresado Dolors Monserrat, Cerdán no renuncia al acta "para bloquear a la justicia y limpiar su casa, como un buen mafioso". Así lo ha dicho la secretaria general del Partido Popular europeo en sus redes sociales.

El PP insinúa que está "destruyendo pruebas"

"Está hasta arriba, como su amo, su antecesor y sus cómplices. Podrá destruir pruebas, pero ya no podrá borrar los delitos", sostiene la eurodiputada de los populares en su mensaje.

Sobre esto también se ha pronunciado Noelia Núñez, vicesecretaria de movilización y Reto Digital del PP, en palabras que recogen en Europa Press: "Sigue siendo diputado, y puede ser porque esté aprovechando que sigue aforado y no se le puede detener ni registrar su domicilio para obstruir algo a la justicia y borrar alguna prueba".

Además, señala la opción de que no renuncie a su acta porque lo tenga "apalabrado con el PSOE" para ahondar "en el personaje mentiroso que engaño al presidente del Gobierno, al pobre Pedro Sánchez". En sus palabras se ha mostrado convencida de que Cerdán no va a entregar el acta y "que ahí van a seguir", destacando que tanto él como Ábalos siguen siendo afiliados del PSOE y no se les ha expulsado.

¿Y si no renuncia?

En caso de que Santos Cerdán no renuncie a su acta y decida seguir el camino de José Luis Ábalos, el PSOE tendría que actuar. Según fuentes socialistas a laSexta, en caso de que se porte "igual de mal" que su antecesor en el cargo, le pasará lo mismo y se le expulsará del grupo parlamentario.

Será ya el lunes cuando, en caso de seguir en su escaño, el PSOE tome las medidas oportunas en la ejecutiva federal en Ferraz. Si pasa lo mismo que con Ábalos, acabará en el Grupo Mixto en caso de no renunciar a su escaño.