Emelle Lewis, la joven a la que Instagram salvó de la anorexia

Emelle Lewis, una joven de Reino Unido, sufrió anorexia durante seis años. Se sentía "gorda y fea por no tener novio". En todo ese tiempo, apenas ingirió alimentos y eran frecuentes sus ingresos de urgencia en el hospital debido a su delicado estado de salud.

La joven, pese a su extrema delgadez, asegura que cuando estaba enferma, no creía que hubiese nada malo en ella, y creía poder mantener ese peso. Según relata el diario 'The Sun', llegó a obsesionarse tanto con su físico que no se sentaba en todo el día: "Paseaba a mi perro durante media hora, dos veces al día. Hacía yoga y ejercicios abdominales todas las mañanas, pero no me sentaba hasta las cuatro de la tarde".

Cuando la gente le intentaba ayudar, asegura que no era consciente de su problema, y pensaba que querían perjudicarla: "Me negué a cumplir con el tratamiento y estaba convencida de que todos estaban en mi contra, mintiéndome e intentando arruinar mi vida".

Sin embargo, Emelle logró recuperarse gracias a que encontró en Instagram perfiles de otras personas que, como ella, habían sufrido anorexia y que habían logrado superar la enfermedad. A raíz de los relatos y testimonios, fue consciente de que tenía un problema y se apuntó a un gimnasio y comenzó a comer y recuperar peso.

"Superar esta enfermedad me ha convertido en una persona muy fuerte mentalmente, veo el mundo con otros ojos. Estoy agradecida por todos los días que sigo con vida y trato de ser tan positiva como pueda ante cualquier situación" relata la joven que se ha convertido en un ejemplo de superación para todos aquellos que sufren esta esta enfermedad.