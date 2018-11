El vídeo que sirve como ejemplo práctico para saber cómo acceder a Madrid Central con un coche contaminante

Se estrena Madrid Central, y pese a que tenemos un coche contaminante con acceso restringido, vamos al centro de Madrid para ver cómo se puede entrar sabiendo que el aparcamiento en superficie, para nosotros, está prohibido .

Llegamos a la calle Mayor, límite a partir del que no se puede entrar. Sin embargo, no hay ni vallas ni agentes ni Policía, así que nosotros seguimos nuestro camino. Hay 115 cámaras repartidas por todos los accesos para cazar a los vehículos no autorizados, pero de momento están en pruebas.

Si sólo queremos atravesar la almendra central con un vehículo contaminante nos van a multar, por lo que la única manera de evitar la sanción es acudir a un parking.

Hay muchos con las dudas del primer día, afirmando que están "temerosos" por si han "incumplido las normas". Nosotros tenemos suerte y encontramos un parking libre.

El equipo de un parking privado, asegura que le ha costado 15.000 euros instalar el sistema para que las cámaras capten las matrículas de los coches y las envíen al ayuntamiento para evitar las multas. "Pero si no vienen coches, ¿cómo afrontamos los gastos?", se pregunta, explicando que el primer día no iba "ninguno".

Nosotros nos vamos con la tranquilidad de saber que los dos primeros meses no se multará a los infractores.