Diez meses después de la desparición de Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel, su madre, Marisol Burón, ha hablado sobre el trágico crimen por primera vez ante una cámara. En declaraciones a Espejo Público, ha explicado el contenido del mensaje que Marta le envió la madrugada del 7 de noviembre justo antes de desaparecer.

"Me mandó un Whatsapp, yo ya estaba durmiendo. Me dijo: 'mamá, me voy a casa de un amigo' y me dijo como siempre 'mamá no te preocupes, no pasa nada, tu tranquila'. Yo me levanto al día siguiente y veo una ubicación", relata la madre, que asegura que no sabía "ni dónde estaba Manuel": "Es un pueblo del interior de Valencia. Cogí el Google Maps y vi que estaba a hora y media de donde nosotros vivimos".

Marisol asegura que normalmente cuando su hija "frecuentaba sitios a los que no solía ir" siempre "mandaba un Whatsapp y una ubicación" para que no se preocupase.

Tras ver que no contestaba a sus llamadas y a sus mensajes, fue a casa de Marta y vio que todo "estaba en orden" a falta de "su gabardina, su neceser y su bolsa de viaje". Según explica, durante todo ese día no recibió respuesta de su hija. Su última conexión fue a las 5:59 de la mañana. "Yo intuía que a mi hija le había pasado algo", señala.

Así se vio cara a cara con Jorge Palma, el presunto asesino

A las seis de la tarde, Marisol dejó su trabajo, cogió su coche y fue de camino a Manuel hasta la ubicación que le había mandado Marta. Cuando vio la calle, "daba miedo". "Llego allí y había luz en la casa. Llamo y nadie me abre la puerta", comenta.

La mujer bajó la calle y vio a un señor mayor al que le contó que su hija había desaparecido y que la ubicación que le había mandado era la de esa casa. Tras explicar el hombre que allí vivía un matrimonio que se había mudado a un chalet, la puerta de la vivienda se abrió. "Hoy estoy aquí sentada gracias a ese señor mayor", confiesa la madre de Marta Calvo.

Marisol explica que el hombre le contó que ese no era el hijo del matrimonio y le acompañó hasta la puerta de la casa. Allí preguntó por Marta, a quien negó conocer. "A mí no me miraba fijamente a los ojos", asegura.

La madre de Marta Calvo cuenta que le dijo al individuo que tenía la ubicación de esa casa y el presunto asesino le dijo que se había "equivocado" y les invitó a pasar. Marisol lo rechazó porque iba acompañada. "Si ese señor no está conmigo y a mí me dice 'pasa que tu hija está dentro', yo hubiera entrado y tengo claro que no hubiera salido de ahí", asegura.

Tras contar cómo fue ese encuentro con el presunto asesino de su hija, Marisol le manda un mensaje. "Jorge Ignacio Palma te voy a dedicar tan solo un minuto de mi vida porque no hay derecho a que le hayas quitado a mi hija la vida, una niña con 25 años, libre, buena persona. Las fuerzas que tengo las voy a gastar para hacer justicia, para que tú no vuelvas a salir de donde estás y no vuelvas a ver la luz del sol. Te voy a decir un secreto, soy muy cabezota y voy a por la prisión máxima revisable y hasta que no lo consiga, Jorge Ignacio, no voy a parar. Has hecho mucho daño".