El reto de ser mujer trans y encontrar trabajo: el 80% no consigue un empleo

Yossenka Zambrano cuenta cómo era un día en su trabajo. Es peluquera y cada vez que llegaban nuevos clientes soportaba preguntas como esta: "¿Por qué siendo mujer tienes voz de hombre?".

Lo mismo le pasaba a Edén Provecho, lleva más de tres años sin empleo. Estudió para ser mecánica agrícola pero en su ciudad natal, en León, es imposible encontrarlo. "La sociedad te condena al ostracismo, te condena a vivir aislada", afirma.

"Guardaban el currículum y me decían que ya me llamarían, eso es un 'no' prácticamente; fui a Barcelona por eso", añade.

Son dos de las mujeres trans que salen a la calle. Reparten postales reivindicativas por los comercios de Barcelona para decir 'basta'. E insisten: "Hace falta visibilidad porque como no nos ven, no ven lo bien que trabajamos". Quieren que se las valore por sus capacidades profesionales y no por su condición sexual ni su apariencia física.

Duviela Agredo también denuncia discriminación laboral y asegura que "la mayoría de mujeres transexuales están preparadas realmente, la que no está preparada es la sociedad para convivir con nosotras". Por su parte, Violet Ferrer denuncia que "el Estado visibiliza, arrincona y finalmente hace falta visibilidad, que haya interacción real".

Denuncian que en España el 80% de las mujeres trans no consigue encontrar trabajo.