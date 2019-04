El presidente de la plaza de toros de Ávila compara el toreo con compresas: "Que se note, transpire y traspase"

POLÉMICAS PALABRAS

El presidente de la plaza de toros de Ávila, Juan Carlos Navas, ha hecho unas polémicas declaraciones en las que ha comparado (a la inversa) una corrida de toros con una compresa: "Como lo de la compresa, recuerdan ustedes, que no se vea, que no traspase, que no transpire, que no se note y que no nada. Pues no, que se note, que transpire y que traspase".