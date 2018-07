El peligro del reto viral 'In my feelings challenge': bajar del coche en marcha y bailar te puede costar una multa

El reto resulta aparentemente sencillo. Pero también poco recomendable. Un coche en marcha y un copiloto dispuesto a bajarse del vehículo en marcha y ponerse a bailar manteniendo el ritmo del automóvil mientras alguien graba desde el interior.

A tenor de lo visto en los vídeos que circulan por Internet, la coreografía es variable. Shiggy, el influyente cómico estadounidense que lanzó el reto, propuso un baile tipo pero el éxito de su propuesta desembocó en decenas de variantes a gusto de la persona que se atreva con el nuevo 'challenge' de moda en las redes sociales.

Youtube e Instagram están atestados de bailes grabados desde el interior de vehículos. Y eso es lo que ha puesto en alerta a cuerpos policiales como los Mossos d'Esquadra que ya han avisado a través de su cuenta de Twitter de los riesgos y consecuencias que puede tener la práctica del 'In my feelings challenge': "Hacer un reto como #InMyFeelingsChallenge puede acabar en denuncia".

[TRADUCCIÓN] Hacer un reto como #InMyFeelingsChallenge puede acabar en denuncia:

-Grabar con un móvil mientras conduces.

- Conducir sin prestar atención.

- Desabrocharse el cinturón durante la circulación.

- Poner en peligro a terceros.

La seguridad vial no es ningún juego.

Los famosos que se han ido apuntando al último reto viral tampoco ayudan a la erradicación de este tipo de prácticas. Will Smith, Millie Bobbie Brown, Laura Escanes o el futbolista Marcelo son algunos de los rostros conocidos que se han sumado a la moda del 'In my feelings challenge'.