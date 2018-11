El obispo de Salamanca culpa a las víctimas de violaciones por no haber denunciado a tiempo: "¿Por qué lo han ocultado?"

NIEGA QUE LA IGLESIA SEA CULPABLE DE HABERLO OCULTADO

El obispo de Salamanca ha culpado a las víctimas de abusos sexuales por no haber denunciado a tiempo. En una conversación que tuvo con la víctima de un cura pederasta en el año 2013, le dice que no se fían de la iglesia por ocultar los abusos. El obispo le responde así: "¿Estos señores por qué no lo han denunciado a tiempo?".