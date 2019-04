El narco Oubiña lleva a juicio a Avendaño, madre contra la droga, por acusarle de traficar con más drogas que hachís

Carmen Avendaño ya ha estado en muchos juzgados, siempre acusando a narcos, pero ahora la cosa es al revés. "No voy a desdecirme de lo que he dicho. En tal caso él se tiene que desdecir de sus actuaciones y sus trabajos", asegura.

Todo pasó cuando Oubiña salió en tercer grado y recalcó en una entrevista que fue condenado por transportar tabaco y hachís, no otras drogas: "Los delitos que cometí yo no han causado tanto daño. El hachís no ha matado a nadie".

Acto seguido le pusieron una grabación de Carmen Avendaño, presidenta de madres contra la droga, que le acusa de algo más: "Sí hizo mucho daño y sabemos que traficó también con otro tipo de drogas".

Por esas palabras, Oubiña reclama a Avendaño un euro pero no ha ido a la vista previa de este martes. A Carmen Avendaño se le engancharon dos hijos a la heroína en los 80 y por eso se puso al frente de la asociación Érguete, de madres contra la droga. Hicieron ruido contra Oubiña y otros narcos para que acabaran en la cárcel.

Pero para él, Avendaño miente por interés: "Hay que mantener el tema para coger las subvenciones". A Oubiña nunca le condenaron por tráfico de heroína o cocaína.