El marido de la española asesinada en Costa Rica pide justicia: "Me volví loco viendo a los turistas entrando en el mismo resort"

Tras asumir la tragedia, Miguel Ángel se centra en un objetivo. "Esta pérdida ya no tiene solución. Lo que queremos es que no vuelva a suceder. Nos tienen que informar", pide el marido de la española asesinada en Costa Rica.

A su mujer, Arantxa, la asesinaron cuando salió a correr sola de un resort de lujo. "Nadie pensó que podría tener algún peligro y salió", explica Miguel Ángel que denuncia que el Ministerio de Exteriores en su web no advirtió de la peligrosidad del país, a pesar de los 370 asesinatos en 2018, pero aclara que por la petición de la familia "modificaron este aviso del país".

De hecho, dos días después otra chica fue asesinada. "Me volví loco viendo a los turistas entrando en el mismo resort y que nadie les informara" asegura su marido, que también critica la falta de un protocolo de ayuda a familiares, por lo menos "un psicólogo que te acompañe al aeropuerto para que no te suicides en el camino".

Pedro Sánchez viajó a Costa Rica para reunirse con su homólogo y según este medio local, la muerte de Arantxa no estaría en su agenda. "No me termino de creer que el presidente de nuestro país no tenga como prioridad defender a los españoles en su reunión con el presidente de la República de Costa Rica" señala Miguel Ángel, que espera que el Gobierno se ponga en contacto con ellos.