El incendio declarado en Tenerife calcina ya más de 220 hectáreas de pinar y matorral

El Cabildo de Tenerife ha movilizadoa unas 120 personas entre personal propio y efectivos de otras administraciones en los trabajos de control del incendio forestal que se declaró en el entorno del Paisaje Lunar, en el municipio de Granadilla.

Así, en las tareas han intervenido 54 personas de las brigadas forestales del Cabildo --técnicos, brigadistas y agentes de medio ambiente--, a los que hay sumar 45 miembros de la Unidad Militar de Emergencias y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Granadilla. En cuanto a los medios técnicos, han trabajado cuatro helicópteros del Gobierno de Canarias, así como diversos medios terrestres.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, y los técnicos del servicio de extinción de incendios forestales, José María Sánchez, Tomás Reneses, así como el técnico de Protección Civil, José Reñasco, han comparecido para informar sobre la evolución del incendio.

Alonso señaló las dificultades de los trabajos de extinción "por la orografía y las condiciones del viento, que no han permitido poder controlar el incendio. Asimismo, indicó que no se han producido daños personales ni materiales y que el campamento de Madre del Agua, una infraestructura importante, no se ha visto afectado.

El presidente del Cabildo también destacó la coordinación que ha habido con todas las administraciones y agradeció la ayuda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, que enviará una brigada con siete personas durante la jornada de este martes.