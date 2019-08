Justifica que su empresa ha pasado todos los controles. "Tenemos laboratorios externos que analizan y hay un informe del día 1 de julio en el que estaba todo bien", ha dicho José Antonio Marín, gerente de Magrudis.

Dice, incluso que tiene un certificado extra de calidad: "Tenemos el certificado ISO 9.001 que se implantó el 23 de mayo".

Un certificado internacional de calidad que debería dar garantías. Afirma, además, está sometido al control de la Junta y el Ayuntamiento, aunque no sabe cuántas inspecciones pasa al año. "No sabría decir, pero han estado por allí y nos hemos sorprendido de su profesionalidad", destaca.

"Si hay bacterias en un quirófano, puede haber bacterias en cualquier sitio"

Siguen investigando el foco de la bacteria, que dice puede estar en cualquier sitio. "Si hay bacterias en un quirófano, puede haber bacterias en cualquier sitio", apunta.

De hecho, en declaraciones a ABC, el gerente de la empresa responde: "No sé ni lo que me habré gastado en lejía".

Excusa no haber hablado públicamente antes porque estaban trabajando. "Nos preocupaba retirar toda la mercancía", justifica. Retirando la suya, porque la de la marca blanca es otro asunto: "Me he preocupado poco de eso, atendiendo a aclarar antes otras cosas".

Asegura, en resumen, que ellos están mal y que seguirán investigando para esclarecer lo ocurrido.