El atracón de alcohol, nuevo patrón de consumo entre los menores

Según las últimas estadísticas, los menores empiezan antes a beber. Además, el patrón ha cambiado, Ángel Manuel Torbi Pinazo, doctor en psicología, explica que "el modelo ha variado, hay más atracones y eso produce intoxicaciones".

Se bebe mucho en poco tiempo y el hígado no tiene tiempo de metabolizar el alcohol, como el caso de la joven fallecida de 13 años. "Su cuerpo no está desarrollado, no sólo los órganos que metabolizan el alcohol, sino también a nivel neuronal", destaca Lourde Alapont, técnico en precaución de conductas adictivas.

Entonces se producen los comas. Según las últimas estadísticas, los jóvenes cada vez empiezan antes a beber. La edad de inicio son los 13 años y el problema es el cómo. Ocho de cada diez jóvenes de entre 12 y 18 años reconocen haberse tomado alguna copa. En plena adolescencia, el alcohol se convierte en desinhibidor.

Existe una normalización en el consumo y ese es el problema. Los expertos piden que se impartan más charlas en los institutos sobre los problemas que puede generar ingerir alcohol.