Un padre de Seaham, en Reino Unido, ha suscitado aplausos de las redes sociales tras darle una lección a su hijo de 13 años. El menor destrozó una parada de autobuses y su padre, Atrhur Ord, de 51 años, decidió publicar la foto del momento en Facebook para avergonzarle públicamente: "Me entristece decir que uno de los niños en esta foto es mi hijo".

"No lo he criado de esta manera. Necesita aprender. Necesito hacer algo para detenerlo antes de que sea demasiado tarde. No permitiré que se escape y se esconda de lo que ha hecho, no bajo mi vigilancia", escribía el padre en la red social.

"Está en una edad muy difícil. Cuando era joven, te pasaste por encima de la rodilla y recibiste una buena bofetada, pero ahora tienes que encontrar otra forma ya que las manos (de los padres) están atadas por la ley de muchas maneras", señala Ord.

Tras la publicación otros padres respondieron elogiándolo: "No te avergüences. En todo caso, tú eres el único padre que puede mantener la cabeza en alto. Son los padres los que cubren a los niños que deberían avergonzarse".

Además el padre denunció el acto vandálico de su hijo ante la Policía para que su hijo tomara conciencia de que no fue un comportamiento correcto.