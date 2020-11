A través de las redes sociales llegan testimonios de aquellos que están peleando con el coronavirus que hacen que seamos consciente de la gravedad de la pandemia. Unos de los últimos mensajes ha sido el del carballés Xandre Muíño.

El joven de 22 años ha lanzado una crítica a todos aquellos que no respetan las medidas anti COVID. "No se puede jugar con la vida. No nos mates. Cuídate, cuídanos", recoge en su cuenta de Instagram.

Califica de "vergüenza" que mucha gente no respete la distancia de seguridad y reconoce que la situación en los hospitales es "crítica".

Xandre ha recaído por segunda vez de un linfoma de Hodgkin. "Fue un golpe duro", revela. Ahora, reconoce que "nunca se desengancha de la máquina", recibiendo un tratamiendo mucho más intenso que la primera vez que le fue diagnosticado, según recoge 'La Voz de Galicia'.

Lee a continuación el mensaje de Xandre Muíño en Instagram: