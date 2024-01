La Xunta de Galicia sigue exigiendo más medios al Gobierno central para hacer frente a la crisis de los pellets. Este miércoles, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Blanco, ha puesto en duda que la Xunta esté poniendo todos los medios a su disposición para afrontar

"Nos consta que no están sacado todos los medios, ni los que están diciendo", trasladaba a los medios de comunicación. En laSexta hemos tenido acceso a un documento que prueba esta afirmación, y es que cuatro buques y dos helicópteros de la Xunta no han tenido actividad.

Es más, los dos helicópteros no salieron hasta el día 12 de enero. Según la Xunta, no tuvieron noticias del vertido de pellets hasta el día 3 de enero. No fue hasta nueve días después de ese aviso cuando realizaron los primeros movimientos.

Un saco de pellets localizado en los acantilados de Valdoviño, no en alta mar

Además, la Xunta también insiste en que es necesario buscar pellets en el mar antes de que lleguen a las costas. El pasado sábado, en laSexta Xplica, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, defendía que se había recogido un saco de pellets en el mar, argumento con el que justificaba la petición de más medios al Gobierno central.

No obstante, laSexta ha accedido a la ubicación exacta en la que ese saco fue encontrado por los guardacostas. Fue en los acantilados de Valdoviño (A Coruña), no en alta mar como defendía Vázquez.