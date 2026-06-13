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Violación

Dos detenidos en Girona por agredir sexualmente a tres menores de 16 años

El contexto Los dos están acusados de prostitución y explotación sexual. Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos contactaron con las tres menores, a las que pagaron por mantener relaciones sexuales con ellos.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Los Mossos han detenido en Girona a dos hombres, para los que se ha decretado su ingreso en prisión, acusados de agresión sexual a tres menores de 16 años, a las que pagaban por mantener relaciones sexuales.

Fuentes de los Mossos han confirmado a Efe la información adelantada sobre este caso por el 'Diari de Girona' y han precisado que el primero de los acusados, de 35 años, fue arrestado el 28 de mayo mientras que el segundo, de 44, fue detenido en Girona el pasado miércoles, 10 de junio.

Ese mismo día, el segundo arrestado pasó a disposición judicial en Girona, tras lo que se decretó el ingreso de ambos en prisión.

Los dos están acusados de agresión sexual a menores de 16 años y de prostitución y explotación sexual.

Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos contactaron con las tres menores, a las que pagaron por mantener relaciones sexuales con ellos.

Las citadas fuentes han indicado que los Mossos dan este caso por cerrado y que no se prevén nuevas detenciones.

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