Dos detenidos en Girona por agredir sexualmente a tres menores de 16 años

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.

El contexto Los dos están acusados de prostitución y explotación sexual. Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos contactaron con las tres menores, a las que pagaron por mantener relaciones sexuales con ellos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a dos hombres acusados de agresión sexual a tres menores de 16 años, a quienes pagaban por mantener relaciones sexuales. Según la información confirmada por los Mossos a Efe y publicada por el 'Diari de Girona', el primer acusado, de 35 años, fue arrestado el 28 de mayo, mientras que el segundo, de 44, fue detenido el 10 de junio. Ambos han sido ingresados en prisión tras pasar a disposición judicial. Los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2025. Los Mossos consideran el caso cerrado y no prevén más detenciones.

Los Mossos han detenido en Girona a dos hombres, para los que se ha decretado su ingreso en prisión, acusados de agresión sexual a tres menores de 16 años, a las que pagaban por mantener relaciones sexuales.

Fuentes de los Mossos han confirmado a Efe la información adelantada sobre este caso por el 'Diari de Girona' y han precisado que el primero de los acusados, de 35 años, fue arrestado el 28 de mayo mientras que el segundo, de 44, fue detenido en Girona el pasado miércoles, 10 de junio.

Ese mismo día, el segundo arrestado pasó a disposición judicial en Girona, tras lo que se decretó el ingreso de ambos en prisión.

Los dos están acusados de agresión sexual a menores de 16 años y de prostitución y explotación sexual.

Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos contactaron con las tres menores, a las que pagaron por mantener relaciones sexuales con ellos.

Las citadas fuentes han indicado que los Mossos dan este caso por cerrado y que no se prevén nuevas detenciones.

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