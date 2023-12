Este lunes ha arrancado el juicio que sienta en el banquillo al exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz, al que se le acusa de tirar por la ventana de su vivienda a su mujer, Raquel Díaz, quien quedó tetrapléjica tras sufrir 17 lesiones y graves daños neurológicos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2020. Según el exconcejal, perdió de vista a su mujer, momento en el que se le cruzó un perro entre las piernas. "Me encuentro a Raquel tirada al lado del pozo. Olía a sangre. La cogí, la metí con una almohada y llamé al 112", ha explicado.

No obstante, la Fiscalía da una visión muy distinta de lo ocurrido, señalando que Muñoz "agarró por el cuello" a su mujer antes de lanzarla por el balcón. "Después la arrastró hacia el salón y cogió un palo con el que la golpeó en repetidas ocasiones", detalla en su escrito de acusación.

El exconcejal también ha negado los malos tratos, algo que era habitual según la Fiscalía, aunque sí que ha reconocido que los insultos y las discusiones eran frecuentes. Uno de los que se ha podido escuchar en sala decía lo siguiente: "Te mato, hija de puta, te mato, te mato. ¿Qué es lo que quieres, que te mate? ¿Eso es lo que quieres?".

Raquel, protegida por un biombo, ha contado que la amenazaba, la vigilaba, la maltrataba y la obligaba a mantener relaciones sexuales. "Me amenazaba diciéndome que estaba mal de la cabeza. Y que no se me ocurriera dejarle o iba a acabar conmigo", ha contado.

La Fiscalía pide para Muñoz 18 años de prisión por lesiones agravadas. No solicita pena por tentativa de homicidio porque se arrepintió, ayudó a Raquel y llamó al 112. Raquel solo pide justicia.